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Двухэтажный дом загорелся в Капшагае

23 Августа 2021 01:37
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Двухэтажный дом загорелся в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагай загорелось двухэтажное каркасное здание, передает МИА «Казинформ».

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Видео и кадры охваченного огнем дома распространили пользователи соцсетей.

«Произошло возгорание заброшенного, предназначенного под снос двухэтажного каркасного здания. Угрозы распространения огня нет», - прокомментировали происшествие в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.






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#Алматинская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС   #Капчагай  
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