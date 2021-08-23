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Двухэтажный дом загорелся в Капшагае
23 Августа 2021 01:37
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КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагай загорелось двухэтажное каркасное здание, передает МИА «Казинформ».
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Видео и кадры охваченного огнем дома распространили пользователи соцсетей.
«Произошло возгорание заброшенного, предназначенного под снос двухэтажного каркасного здания. Угрозы распространения огня нет», - прокомментировали происшествие в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
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