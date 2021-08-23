Двухэтажный дом загорелся в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагай загорелось двухэтажное каркасное здание, передает МИА «Казинформ».

Видео и кадры охваченного огнем дома распространили пользователи соцсетей.

«Произошло возгорание заброшенного, предназначенного под снос двухэтажного каркасного здания. Угрозы распространения огня нет», - прокомментировали происшествие в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.



