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    14:18, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Двухэтажное здание горело в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы горело двухэтажное здание. Видео появилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожар на Рыскулова - Ахрименко. Берегите близких, покупайте огнетушители», - говорится в посте.

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 4 апреля в 13:22 силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, проспект Рыскулова, 258.

    «По прибытии за 5 минут происходило горение открытым пламенем двухэтажного здания. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы людей не обнаружено, были поданы пожарные стволы, пожарные автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте пожара были задействованы 60 человек личного состава и 18 единиц техники. Принятыми мерами за полчаса в 13:58 по пожару достигнута локализация. С места пожара эвакуирован газбаллон (объём 25 литров)», - уточнили в ДЧС.

    В 14:17 пожар был ликвидирован, производятся разборка и проливка. Жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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