Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом – пресс-секретарь Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в сети Facebook.
«Двухдневный официальный визит Главы государства в Таджикистан увенчался успехом. Таджикская сторона с большими почестями принимала делегацию Казахстана. Эмомали Рахмон лично встречал и провожал Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Душанбе», - написал Берик Уали.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе.
В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Душанбе во дворце «Қасри Миллат» состоялись переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Позже стороны сделали совместное заявление.
- Касым-Жомарт Токаев: С Президентом Таджикистана договорились продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства
- Казахстан и Бельгия намерены укреплять сотрудничество
- Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой
- 26 сотрудников ДЧС Алматы приняли присягу в честь памяти погибших пожарных
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой
- Президент Казахстана возложил венок к монументу Исмоила Сомони в Душанбе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана