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Двух женщин выбрали акимами в Алматинской области

26 Июля 2021 16:30
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Двух женщин выбрали акимами в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в Казахстане прошли первые выборы акимов сельских округов. Член Алматинской областной избирательной комиссии Каһарман Жаксылык на информационной площадке JETISÝ MEDIA озвучил результаты голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он сообщил, что в сельском округе Аманбоктер Саркандского района жители выбрали в акимы Шырынгуль Нурканову. Она около 20 лет на государственной службе.

«Я около 20 лет работаю в акимате села и думаю, что смогу улучшить социально-экономическое положение села. Хочу принести пользу своему родному аулу, в планах решить проблему, связанную с отсутствием интернета, улучшить состояние дорог и развивать сферу туризма», - говорит Шырынгуль Нурканова.

В селе Ойтоган Аксуского района акимом стала Венера Берикова. Родилась она 6 сентября 1984 года в селе Ойтоган. В 2001 году окончила среднюю школу имени И. Жансугурова, в 2006 году - Казахский национальный аграрный университет по специальности «ветеринария» и в 2009 году - Академию права и экономики имени У. Жолдасбекова по специальности «финансист». Трудовую деятельность начала в 2006 году секретарем аппарата Аксуского районного маслихата. С апреля 2008 года работает главным специалистом в аппарате Аксуского районного маслихата.

Стоит отметить, что прямые выборы сельских акимов в Казахстане проходят впервые. Идея принадлежит Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства подчеркивал, что инициатива предусматривает реализацию пакета ключевых политических реформ, которые направлены на децентрализацию государственного управления через введение институтов местного самоуправления. В Алматинской области боролись 235 кандидатов. Новые акимы появились в 71 сельском округе.

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#Алматинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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