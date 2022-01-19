Двух женщин эвакуировали спасатели Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На пульт службы «112» поступило сообщение о необходимости оказания медицинской помощи двум жителям села Угам, расположенный на территории природного национального парка «Угам» Туркестанской области. У женщины, 1991 года рождения, сломана тазовая кость, еще одна женщина, 1980 года рождения, тяжело заболела. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Село Угам расположено в зоне горного рельефа. Из-за плохой погоды легковой автомобиль не смог проехать. Поэтому на автомобиле УАЗ на помощь выехали пятеро спасателей оперативно-спасательного отряда, специалист Национального природного парка «Сайрам-Угам», трое сотрудников службы скорой помощи.

Спасатели эвакуировали и доставили из 50 км двух женщин и передали сотрудникам скорой помощи.