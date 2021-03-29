Двух заблудившихся детей обнаружили за 15 км от дома туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двух заблудившихся детей нашли полицейские Туркестанской области и вернули домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Во время несения службы по обеспечению общественного правопорядка сотрудник УП г. Туркестан капитан полиции Марат Омаров заметил на дороге двух заблудившихся детей. Он подошел к детям, которым на вид было 3 и 7 лет, и стал рассправшивать, где они живут и как тут оказались. Однако уставшие маленькие мальчик и девочка не смогли дать внятного ответа. Тогда стражи порядка доставил ребят в городское управление полиции, где их накормили, а специалист-психолог провели беседу с малышами.

В свою очередь, полицейские принялись за поиски родителей найденных детей и направили во все ближайшие пункты полиции ориентировку с их фото и приметами. Спустя несколько часов стражи порядка установили родителей, которые не сразу обратились в полицию, а попытались сами найти пропавших детей. Как выяснилось, маленькие дети игрались во дворе, а затем заблудились и ушли на 15 км от своего дома. «Мои сын и дочь вышли из дома и пропали без вести. Большое спасибо сотрудникам полиции города Туркестан, что нашли их. Желаю вам успехов на службе...» - поблагодарила стражей порядка мать найденных детей.

Полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять своих детей без присмотра. В случае пропажи детей, стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.