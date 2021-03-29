Двух заблудившихся детей обнаружили за 15 км от дома туркестанские полицейские
Во время несения службы по обеспечению общественного правопорядка сотрудник УП г. Туркестан капитан полиции Марат Омаров заметил на дороге двух заблудившихся детей. Он подошел к детям, которым на вид было 3 и 7 лет, и стал рассправшивать, где они живут и как тут оказались. Однако уставшие маленькие мальчик и девочка не смогли дать внятного ответа. Тогда стражи порядка доставил ребят в городское управление полиции, где их накормили, а специалист-психолог провели беседу с малышами.
В свою очередь, полицейские принялись за поиски родителей найденных детей и направили во все ближайшие пункты полиции ориентировку с их фото и приметами. Спустя несколько часов стражи порядка установили родителей, которые не сразу обратились в полицию, а попытались сами найти пропавших детей. Как выяснилось, маленькие дети игрались во дворе, а затем заблудились и ушли на 15 км от своего дома. «Мои сын и дочь вышли из дома и пропали без вести. Большое спасибо сотрудникам полиции города Туркестан, что нашли их. Желаю вам успехов на службе...» - поблагодарила стражей порядка мать найденных детей.
Полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять своих детей без присмотра. В случае пропажи детей, стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.