Двух водителей осудили за смертельное ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За ДТП со смертельным исходом по пять лет лишения свободы получили водители двух автомобилей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

ДТП произошло почти год назад на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Баянаульской.

«Время 22:35. Водитель автомашины Subaru Legacy с пассажирами в салоне, следовал по проспекту Суюнбая в южном направлении и осуществлял поворот на улице Баянаульскую. Горел желтый сигнал светофора. Subaru тронулся, совершая поворот. В этот момент сверху по Суюнбая в северном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Pajero, в котором были два пассажира. Водитель Mitsubishi Pajero прибавил газу, чтобы успеть проскочить на уже моргающий желтый сигнал светофора, водитель Subaru Legacy спешил окончить маневр… Произошло сильное столкновение двух автомобилей.

От удара Mitsubishi развернуло и он опрокинулся на крышу. В этот момент из салона вылетела женщина и ударилась об столб, установленный вдоль улицы. По инерции Mitsubishi продолжало тащить по асфальту, внедорожник заново опрокинулся и обратно встал на колеса, машина без управления продолжила движение по проезжей части. В результате произошло еще одно столкновение с третьим участником ДТП, внедорожник остановился. Очевидно, что ДТП произошло по неосторожности, но необходимо провести тщательное расследование, ведь погибли два пассажира, находившиеся в салоне авто Mitsubishi, женщины, являвшиеся друг другу родственницами, 1955 года и 1998 годов рождения», – рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

В ходе судебного разбирательства оба подсудимых вину свою признали в полном объеме. Вина подсудимых также подтверждается другими материалами уголовного дела.

Приговором суда водители признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.345 ч.4 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому.



