Двух тонущих детей спасли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Отрарском районе Туркестанской области сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям спас двух тонущих детей в возрасте 11 и 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Инцидент произошел 3 июня в обеденное время. В ДЧС поступило сообщение о тонущих детях. На место происшествия оперативно выехал специалист Отырарского районного отдела департамента по чрезвычайным ситуациям области капитан гражданской защиты Мейрамхан Кемелханов. По прибытию он увидел двух тонущих мальчиков. Не задумываясь, мужчина прыгнул в водоем и спас их. Как выяснилось, дети купались в запрещенных к купанию зонах и были без присмотра родителей.

«К нам обратились граждане с просьбой найти их детей. Предположительно сказав, что они могут пойти купаться на водоем. Мы начали оперативные поиски. В ходе опроса выяснилось, что дети направились в запрещенное для купания место. В результате их удалось вовремя найти и спасти. Каждый человек должен знать опасность и особенности водоемов. Каналы, покрытые бетонными плитами или камнями, покрываются водорослями, мхом и становятся скользкими. Выйти из такого водоема довольно сложно. Даже опытному пловцу будет очень сложно выбраться из такого канала. Перед купанием необходимо проверить водоем, выбранное место для купания должно быть безопасным, удобным и с песчаным берегом», - сказал сотрудник департамента.

Специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности во время купального сезона.