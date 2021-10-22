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    11:18, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двух пропавших детей нашли полицейские в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Двух пропавших детей нашли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    В отдел полиции Байдибекского района обратилась местная жительница. Не найдя 10-летнюю дочь и 9-летнего сына, она обратилась за помощью в полицию. Вернувшись после работы к 17:00, она не нашла детей дома. Прождав около часа, самостоятельно вышла на поиски. Однако поиски не дали результатов, и она обратилась в полицию.

    Получившие сообщение о пропаже сразу двух детей из одной семьи, полицейские Байдибекского РОП оперативно приступили к их поискам. Разделившись на несколько мобильных групп стражи порядка прибыли на место происшествия. Сотрудники полиции прочесали все близлежащие территории, опросили соседей и прохожих, тщательно проверили все улицы и дома. В течение часа полицейские обнаружили пропавших детей, которые заигрались в соседнем доме.

    Стражи порядка вернули их родителям, с которыми также провели разъяснительную работу. Мама детей выразила огромную благодарность сотрудникам полиции Байдибекского РОП за оказанную помощь и внимание.

    Напомним, недавно в Алматы пропал 8-летний мальчик. Он ушил из дома 20 октября в 3 часа ночи, пока родители спали. Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры. Мальчика нашли. Он жив и здоров.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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