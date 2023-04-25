Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Двух предпринимателей осудили за незаконное строительство восьми домов в Косшы

Автор:  
Оксана Матасова
25 Апреля 2023, 23:55
Двух предпринимателей осудили за незаконное строительство восьми домов в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Лишение свободы на срок 1 год 3 месяца назначил Аршалынский районный суд двум предпринимателям, строительные компании которых незаконно возвели восемь домов в городе Косшы, а также заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, директора двух строительных компаний Ж. и К. были признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (п.2 ч.4 ст.195 УК РК).

Как было установлено в судебном заседании, строительство жилых многоквартирных домов в городе Косшы велось незаконно, при этом директора заключали предварительные договоры купли-продажи квартир с гражданами.

«Ж. и К., не обладая правом на земельные участки, не имея разрешения, начали строительство восьми домов, три из которых не достроены. При этом в недостроенных домах четвертый этаж указан как мансардное помещение, но в договорах обозначен как «квартира». В результате допущенных нарушений граждане, купившие квартиры на 4 этаже, не смогли зарегистрировать за собой право собственности. Осужденные не передали гражданам имущество в виде квартир, чем причинили имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием», - отметили в ведомстве.

Каждому из осужденных назначено приговором суда 2 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью и выполнять административно-распорядительные функции в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 3 года.

«При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств, то есть суд обязан был применить положения п.1 ч.2 ст.55 УК РК.

С учетом требований Закона РК «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Независимости РК» срок лишения свободы сокращен до 1 года 3 месяцев», - резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.


Акмолинская область   Суды   Строительство   Косшы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО