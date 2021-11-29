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Двух «помощниц по кредитам» задержали в Алматы

29 Ноября 2021 13:36
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Двух «помощниц по кредитам» задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны две девушки в возрасте 19 и 30 лет, которые обманывали жителей под видом «помощников» в получении потребительских и товарных кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Промышляли подозреваемые на просторах интернета. На данном этапе расследования установлена их причастность, предварительно, к 8 фактам мошенничества. Девушки через сайт объявлений информировали пользователей о своих «возможностях» в сфере кредитования на крупные суммы. Клиентам обещали, что после оформления товарного кредита, информация об этом нигде не будет фиксироваться и долг исчезнет сам по себе. Например, если оформляли кредит на миллион тенге, 100 тысяч из них давали потерпевшим, остальное оставляли себе», – уточнил заместитель начальника управления полиции Жетысуского района Асхат Даулетьяров.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 190 ч.1 УК РК.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Общество   #Мошенничество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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