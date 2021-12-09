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Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области

9 Декабря 2021 21:20
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Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях контроля за соблюдением правил дорожного движения сотрудники местной полицейской службы ОП Отырарского района ежедневно проводят различные рейдовые и профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Так, в ходе отработок, полицейские выявили водителя, который управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Вечером во время патрулирования стражи порядка заметили автомобиль ВАЗ-21099, грубо нарушивший правила дорожного движения. Заподозрив автолюбителя в пьяном вождении, сотрудники полиции доставили мужчину на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту составили административный протокол по статье 608 КоАП «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».
Аналогичный случай выявили и в Мактаральском районе, где в ходе обеспечения безопасности дорожного движения, ночью на одной из улиц поселка Атакент, сотрудники МПС Мактаральского РОП остановили автомобиль Daewoo Nexia, который не включил поворотник. При проверке документов полицейские заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии.
Его доставили на медицинское освидетельствование. По результатам экспертизы установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя ПДД, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, составили административные протоколы по двум статьям КоАП: 595 «Нарушение правил маневрирования» и 608 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». В
Собранные материалы направили в Мактаральский районный суд для принятия законного решения.

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#Туркестанская область   #МВД РК  
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