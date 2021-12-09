Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В целях контроля за соблюдением правил дорожного движения сотрудники местной полицейской службы ОП Отырарского района ежедневно проводят различные рейдовые и профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Так, в ходе отработок, полицейские выявили водителя, который управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Вечером во время патрулирования стражи порядка заметили автомобиль ВАЗ-21099, грубо нарушивший правила дорожного движения. Заподозрив автолюбителя в пьяном вождении, сотрудники полиции доставили мужчину на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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