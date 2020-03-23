Двух людей с температурой выявили на блокпостах в Алматы: их забрала «скорая»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О работе эпидемиологов и санитарных врачей на блокпостах в Алматы рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С введением с 19 марта на территории Алматы карантина и усилением санитарно-противоэпидемических мероприятий на въездах и выездах в город установлено 27 блокпостов. Контроль за въезжающими и выезжающими гражданами осуществляют 81 санитарный врач.

«Все блокпосты обеспечены необходимым оборудованием для работы, средствами индивидуальной защиты, тепловизорами, организован питьевой режим и горячее питание», — сообщила и. о. главного государственного санитарного врача Алматы Асель Калыкова.

Работа постов организована в круглосуточном режиме. Специалистами проводится осмотр, опрос и термометрия всех въезжающих и выезжающих, в том числе водителей автомашин.

За прошедшие сутки на постах проведена термометрия 23 475 человек при въезде, 13 893 человек при выезде из города, а также 11 529 водителей автотранспорта.

Выявлены два человека с температурой, из них 1 — житель Алматинской области, выявлен на блокпосту Алатауского района №3. По вызову бригадой скорой медицинской помощи Илийского района был проведен осмотр и выставлен диагноз — катаральная ангина. Направлен в поликлинику по месту жительства Илийского района. В город не пропущен.

Второй — житель Алатауского района, выявлен на блокпосту №8 Жетысуского района. По вызову бригадой скорой медицинской помощи проведен осмотр и опрос больного, госпитализирован в Алматы.

Дезинфекционная обработка блокпостов проводится на постоянной основе.