Двух крупных инвесторов области Жетысу незаконно оштрафовали

Как сообщили в прокуратуре, инспекцией транспортного контроля завод по переработке соевых бобов ТОО «Уыз май индастри» дважды незаконно привлечен к ответственности в виде штрафов.

В другом случае, ТОО «Коксуский сахарный завод» незаконно привлечен к штрафу департаментом по регулированию естественных монополий.

По актам надзора прокурора Коксуского района административные производства со штрафами на сумму более 2 млн тенге прекращены.

— Прокуратура области нацелена на улучшение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле, — отметили в областной прокуратуре.

