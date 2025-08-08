РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:02, 08 Август 2025 | GMT +5

    Двух крупных инвесторов области Жетысу незаконно оштрафовали

    «Прокурорским фильтром» установлены факты привлечения к административной ответственности двух крупных инвесторов области без согласования с прокурором, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

    Үйде оқитын балалар жәрдемақысыз қалды: Прокуратура тексеріс жүргізді
    Фото: Қарағанды облысы прокуратурасы

    Как сообщили в прокуратуре, инспекцией транспортного контроля завод по переработке соевых бобов ТОО «Уыз май индастри» дважды незаконно привлечен к ответственности в виде штрафов.

    В другом случае, ТОО «Коксуский сахарный завод» незаконно привлечен к штрафу департаментом по регулированию естественных монополий.

    По актам надзора прокурора Коксуского района административные производства со штрафами на сумму более 2 млн тенге прекращены.

    — Прокуратура области нацелена на улучшение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле, — отметили в областной прокуратуре.

    Ранее четырех чиновников наказали за нарушения в сфере озеленения в СКО.

    Наталья Мосунова
