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Двух иностранцев нашли убитыми в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
3 Июля 2023, 11:24
Двух иностранцев нашли убитыми в Алматинской области Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Каскелене в одном из частных домов обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 июня в 00:50 в УП Карасайского района поступило сообщение от гражданки С. 1979 года рождения о том, что в Каскелене, в одном из частных домов, ею обнаружено два мужских трупа с ножевыми ранениями. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 части 2 пункта 1 УК РК (Убийство)», - сообщил в Instagram начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Установлено, что убитые являются гражданами Республики Таджикистан 1989 и 1996 года рождения. По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержан гражданин той же республики 1980 года рождения. Он водворен в ИВС.

По факту начато досудебное расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.


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