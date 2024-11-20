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    21:00, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Двух граждан Сербии наградили орденом «Достық» за особые заслуги перед Казахстаном

    В рамках официального визита Президента Казахстана в Белград cостоялось церемония награждения граждан Сербии Лазара Коича и Драгомира Карича, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Двух граждан Сербии награждили орденом «Достық» за вклад в развитие Казахстана
    Фото: Акорда

    Они были удостоены ордена «Достық» II-степени за особые заслуги перед Республикой Казахстан. Высокие награды вручил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин.

    Лазар Коич
    Фото: Акорда

    Лазар Коич – руководитель научного проекта по разведению новых сортов кукурузы в Казахстане. Он является бессменным руководителем программы по селекции и семеноводству кукурузы в Казахстане и главным селекционером. Благодаря его работе в Казахстане было создано 18 совместных казахстанско-сербских гибридов кукурузы. В результате Казахстаном было осуществлено импортозамещение семян этой культуры, республика стала независимой от импортных поставок семенного материала. Ежегодно предприятие, где трудится Лазар Коич, производит семена кукурузы первого поколения, обеспечивая 85% внутреннего рынка. Определенное количество семян кукурузы реализуется в Кыргызстан и РФ.

    Драгомир Карич
    Фото: Акорда

    Драгомир Карич – соучредитель многопрофильного холдинга, внесший значительный вклад в укрепление казахстанско-сербских отношений, развитие политического диалога и двустороннего сотрудничества. Будучи председателем депутатской группы дружбы с Казахстаном в Народной скупщине Сербии придал импульс развитию парламентских связей между двумя странами и способствовал распространению позитивного имиджа Казахстана. В ноябре 2019 года возглавил делегацию депутатов Парламента РС для участия в Международной парламентской конференции «Институт президентства: казахстанская модель». Долгие годы Драгомир Карич организовывал также поддержку в проведении различных культурных мероприятий на территории Сербии, в том числе в организации выступлений казахстанских артистов и творческих коллективов с концертными программами.

    Теги:
    Серик Жумангарин Президент Казахстана Сербия Касым-Жомарт Токаев Награда
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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