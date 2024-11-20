Двух граждан Сербии наградили орденом «Достық» за особые заслуги перед Казахстаном

Они были удостоены ордена «Достық» II-степени за особые заслуги перед Республикой Казахстан. Высокие награды вручил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин.

Фото: Акорда

Лазар Коич – руководитель научного проекта по разведению новых сортов кукурузы в Казахстане. Он является бессменным руководителем программы по селекции и семеноводству кукурузы в Казахстане и главным селекционером. Благодаря его работе в Казахстане было создано 18 совместных казахстанско-сербских гибридов кукурузы. В результате Казахстаном было осуществлено импортозамещение семян этой культуры, республика стала независимой от импортных поставок семенного материала. Ежегодно предприятие, где трудится Лазар Коич, производит семена кукурузы первого поколения, обеспечивая 85% внутреннего рынка. Определенное количество семян кукурузы реализуется в Кыргызстан и РФ.

Фото: Акорда

Драгомир Карич – соучредитель многопрофильного холдинга, внесший значительный вклад в укрепление казахстанско-сербских отношений, развитие политического диалога и двустороннего сотрудничества. Будучи председателем депутатской группы дружбы с Казахстаном в Народной скупщине Сербии придал импульс развитию парламентских связей между двумя странами и способствовал распространению позитивного имиджа Казахстана. В ноябре 2019 года возглавил делегацию депутатов Парламента РС для участия в Международной парламентской конференции «Институт президентства: казахстанская модель». Долгие годы Драгомир Карич организовывал также поддержку в проведении различных культурных мероприятий на территории Сербии, в том числе в организации выступлений казахстанских артистов и творческих коллективов с концертными программами.