РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:41, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Двух девочек насмерть сбили в Алматинской области

    ДТП
    Фото: Kazinform

    В городе Есике Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места аварии появилось в соцсетях. Сообщается, что трагический инцидент произошел 8 июня в 21:10 в районе дачи.

    - Сбили 14-летнюю и трехлетнюю девочку. Девочки скончались на месте ДТП, - говорится в посте.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 8 июня водитель Mercedes Benz, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есике, допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек.

    - В результате обе скончались на месте. Водитель автомашины водворен в ИВС. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    Теги:
    ДТП Регионы Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!