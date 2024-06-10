22:41, 09 Июнь 2024 | GMT +6
Двух девочек насмерть сбили в Алматинской области
В городе Есике Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с места аварии появилось в соцсетях. Сообщается, что трагический инцидент произошел 8 июня в 21:10 в районе дачи.
- Сбили 14-летнюю и трехлетнюю девочку. Девочки скончались на месте ДТП, - говорится в посте.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 8 июня водитель Mercedes Benz, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есике, допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек.
- В результате обе скончались на месте. Водитель автомашины водворен в ИВС. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе ДП региона.