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Двух человек успели спасти до взрыва баллона военнослужащие в Петропавловске

6 Ноября 2021 18:45
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Двух человек успели спасти до взрыва баллона военнослужащие в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске мужчина и женщина едва не погибли в коллекторе теплотрассы. Людей спасли военнослужащие воинской части 6637, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Офицер пресс-службы регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК Муратбек Арыстанбаев рассказал, что вечером 5-го ноября по улице Чайковского во время патрулирования начальник группы Нурым Байбек и патрульные Даниел Скрипинец и Олжабек Сабырбаев заметили, что из коллектора теплотрассы возле 2-ой поликлиники идет дым. Вместе с соседним войсковым нарядом - Данилом Дарбековым, Александром Мирошниковым и Ердаулетом Жангали – они быстро прибыли на место пожара.

«Выяснилось, что внутри коллектора находились люди. Силами войскового наряда из горящей комнаты вывели женщину и мужчину. Оказали им первую медицинскую помощь. Буквально через несколько минут произошел взрыв газового баллона внутри коллектора теплотрассы. Выставили оцепление участка, вызвали скорую помощь, пожарных и полицию», - рассказал М. Арыстанбаев.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Пожар   #Спасение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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