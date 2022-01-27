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Двух человек спасли при пожаре в ВКО

27 Января 2022 12:09
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Двух человек спасли при пожаре в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями ВКО ликвидировано за сутки шесть пожаров , спасено два человека, вынесено из огня три газовых баллона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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27 января в 00 часов 47 минут в поселке Октябрьский по улице Бостандык района Алтай в жилом частном доме горели деревянные конструкции мебели, мягкая мебель. Прибыв на место происшествия, звеном газодымозащитной службы были спасены мужчина, 1979 года рождения и 48-летняя хозяйка дома.

В густом дыму на полу огнеборцы обнаружили сначала женщину, затем в дальней комнате мужчину и с помощью аппаратов на сжатом воздухе их вывели на улицу. Пожар ликвидирован на площади 4 кв.м. Предварительной причиной пожара специалисты рассматривают несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В Уланском районе в селе Сагыр в жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки, мебель. При тушении пожара спасателями вынесено два газовых баллона, огонь полностью ликвидирован на площади 100 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрического оборудования.

В районе Алтай поселке Зубовск в жилом частном доме в помещении горели деревянные конструкции пола, стен. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. При тушении огня пожарные эвакуировали газовый баллон.

Еще три пожара в домах спасатели ликвидировали в Глубоковском, Шемонаихинском и Уланском районах. К возгораниям привело несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.

В Восточном Казахстане с начала 2022 года произошло более 20 печных пожаров.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар   #Спасение  
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