Двух человек спасли на озерах в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС области Жетысу благополучно доставили на берег женщину, которая уплыла за буйки на озере Балхаш, а также нашли девочку, потерявшуюся на Алаколе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В пресс-службе ДЧС области сообщили, что 22 июля в Сарканском районе на озере Балхаш, вблизи зоны отдыха «Санжар», во время патрулирования спасена женщина 1978 года, которая, не рассчитав своих сил, заплыла за буйки. Принятыми мерами спасателей женщина благополучно доставлена на берег.

Также вечером того же дня, в 17:20 часов, в ДЧС области Жетысу поступило еще одно сообщение о том, что в селе Акши Алакольского района на озере Алаколь пропала девочка 2012 года рождения. Ребенок заблудля. Благодаря содействию спасателей она была найдена и передана родителям. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

ДЧС региона просит граждан не игнорировать предупреждающие знаки, купаться только в специально отведенных и оборудованных для купания местах и неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что в селе Акши на озере Алаколь спасены девушка и мальчик.