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Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище
16 Июля 2022 20:02

Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище спасатели предотвратили трагедию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе патрулирования городского пляжа на Капшагайском водохранилище, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области были спасены двое молодых людей, 1997 года рождения. Они плавали в 150 м от берега, попав в глубину, начали тонуть. Спасенные были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Ранее на Капшагайском водохранилище в 100 метрах от берега спасли 49-летнего гражданина Великобритании.

Недавно на Капшагайском водохранилище утонул студент из Индии.


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Автор:
Корреспондент
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