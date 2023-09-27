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    21:20, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двух акимов привлек к ответственности Антикор в Алматинской области

    антикор
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА "Казинформ"

    Антикоррупционная служба по Алматинской области привлекла к ответственности акимов двух сельских округов за нарушение антикоррупционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    — В ходе мониторинга было выявлено, что акимы Узынагашского и Матибулакского сельских округов Жамбылского района Бейсенбеков Б.Р. и Мукеев Т.Б. приняли на работу специалистов без предоставления деклараций об активах и обязательствах. Это является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК «Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции», — сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

    В ходе рассмотрения дела оба признали вину в полном объеме. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 МРП (172 500 тенге). 

    Теги:
    Акимат Алматы Коррупция
    Автор
    Еламан Турысбеков
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