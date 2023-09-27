Двух акимов привлек к ответственности Антикор в Алматинской области

Антикоррупционная служба по Алматинской области привлекла к ответственности акимов двух сельских округов за нарушение антикоррупционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

— В ходе мониторинга было выявлено, что акимы Узынагашского и Матибулакского сельских округов Жамбылского района Бейсенбеков Б.Р. и Мукеев Т.Б. приняли на работу специалистов без предоставления деклараций об активах и обязательствах. Это является нарушением требований, предусмотренных статьей 680 КоАП РК «Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции», — сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

В ходе рассмотрения дела оба признали вину в полном объеме. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 МРП (172 500 тенге).