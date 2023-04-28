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Двойняшки насмерть отравились угарным газом в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
28 Апреля 2023, 13:57
Двойняшки насмерть отравились угарным газом в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Двое малолетних детей угорели в частном доме в районе Костанайской области. На момент случившегося дети 2020 года оставались дома одни. Данный факт подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 апреля в селе Ершовка Узункольского района без признаков жизни обнаружены тела двух малолетних детей. В настоящее время, по данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего, в интересах следствия, не разглашаются»,- сообщили в полиции.

Данный факт прокомментировали и в ДЧС области.

«На площади 5 квадратных метров горела мебель в кухонном помещении. На месте пожара в зальной комнате обнаружены тела двоих детей-близнецов 2020 года рождения. В момент пожара дети оставались дома одни. О происшествии сообщил отец семейства, возвратившийся с работы»,- сообщили в ДЧС.

Теперь спасатели выясняют детали и обстоятельства трагедии. Предположительная причина пожара - короткое замыкание включенного в электрическую сеть электроводонагревателя.

Предварительная причина гибели детей: отравление угарным газом.


Костанайская область   Происшествия   Пожар  
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