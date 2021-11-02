Двойной взрыв произошел возле госпиталя в Кабуле

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 2 ноября, возле военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан в столице Афганистана Кабуле были слышны два мощных взрыва и звук стрельбы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ToloNews.

По сообщениям второго заместителя министра информации и культуры временного правительства Афганистана Билала Карими, первый взрыв произошел перед входом в госпиталь имени Мухаммада Дауд-хана в 10-м районе Кабула.

Второй взрыв произошел также в районе, близком к госпиталю.

Представитель Министерства внутренних дел Саид Хости подтвердил, что один из взрывов произошел у входа в больницу. С его слов, взрыв привел к жертвам.

По его данным, все пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. К месту происшествия прибыли силы безопасности. Машины скорой помощи доставляют раненых в больницы из этого района.

Между тем, что в результате взрывов, по меньшей мере, девять человек получили ранения и были доставлены в больницу скорой помощи в Кабуле.

Как сообщает ТАСС, больница имени Мухаммада Дауд-хана рассчитана на 400 койко-мест и принадлежит Министерству обороны Афганистана.

По сведениям очевидцем, инцидент произошел в результате взрыва заминированного автомобиля.

Также сообщается , что после взрывов в квартале Вазир-Акбар-Хан, где располагаются иностранные дипмиссии, идет перестрелка между нападавшими и боевиками движения «Талибан». По сообщениям Министерства внутренних дел, на место происшествия был отправлен спецназ движения «Талибана».

Со слов очевидцев, несколько боевиков из филиала ИГ в Афганистане проникли в больницу и вступили в столкновение с силами безопасности, передает Al Jazeera.

По обновленным данным, 19 человек погибло и 43 получили ранения в результате двух взрывов и перестрелки вблизи крупнейшего военного госпиталя Афганистана в Кабуле, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство внутренних дел афганского временного правительства.