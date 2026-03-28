Двойной успех Жибек Куламбаевой на ITF W15: парный финал и полуфинал в одиночке

Как сообщает Федерация тенниса Казахстана, особого внимания заслужил четвертьфинальный поединок в одиночной сетке, который стал для казахстанки серьезным испытанием.

— Куламбаевой (№ 419 WTA) противостояла её же партнерша по парному разряду — Екатерина Яшина (№ 666 WTA). В этом «дерби напарниц» Жибек продемонстрировала высокую концентрацию и уверенно довела матч до победы в двух сетах — 6:3, 6:4. Теперь за выход в финал одиночного разряда Жибек поспорит с местной теннисисткой Зеел Десаи (№ 583 WTA), — говорится в сообщении.

После очного противостояния Куламбаева и Яшина вновь вышли на корт, но уже по одну сторону сетки. В полуфинале парного разряда казахстанско-российский дуэт сломил сопротивление индийского тандема С. Садык / М. Шавант.

Отмечается, что первый сет выдался максимально напряженным и завершился лишь на тай-брейке, где Жибек и Екатерина проявили хладнокровие. Вторая партия прошла под полным контролем фавориток. Итоговый счет — 7:6 (4), 6:3.