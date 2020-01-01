Дворы, скверы, ремонт улиц – как будут благоустраивать Петропавловск в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 2020 году бюджет города Петропавловска увеличат до 44 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, это даже больше, чем в период подготовки города к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Тогда бюджет составлял 40 млрд тенге. В то время как самостоятельно город «зарабатывает» только 14 млрд тенге.

К. Аксакалов сказал, что эти средства потратят на асфальтирование дорог и дворов, обустройство парков и скверов, установку детских и спортивных площадок, озеленение и другие работы.

«За 3 года мы отремонтировали 42 улицы. В следующем году – еще 6 улиц. С 2017 по 2019 годы заасфальтировали 290 дворов. В 2020-м еще отремонтируем 72 двора. На это выделили 620 млн тенге. Помимо асфальта, во дворах сделают забор, площадки для стоянки автомобилей. Ремонт должен быть комплексным», - подчеркнул аким области.

Появятся новые скверы. В микрорайоне Береке его разобьют напротив свободной экономической зоны. Сейчас там камыш, неблагоустроенная площадка.

«Территорию СЭЗ уже огородили. Все здания там будут восстановлены. Часть - за счет инвесторов, часть – за счет бюджета. Уберем все частные дома, которые там остались, и начнем строить пятиэтажные. По улице Брусиловского тоже появится сквер. Сейчас на этом участке бардак. Хотя там много исторических зданий, которые можно обыграть и сделать улицу пешеходной зоной, параллельно улице Конституции. Небольшой сквер появится на Хименко - Кизатова. Будет благоустроена площадь возле театра», - рассказал К. Аксакалов.

Он еще раз отметил, что во всем происходящем должны участвовать жители Петропавловска. Контролировать качество проводимых работ, в том числе через сообщения в недавно открытый ситуационный центр.

Ранее аким области рассказывал о планах по застройке города.