Дворы и улицу подтопило в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Кызылжар Кербулакского района Жетысуской области из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Жетысуской области, 5 марта в результате интенсивного снеготаяние из-за повышения температуры воздуха до 15 градусов тепла в селе Кызылжар Кербулакского района с полей, расположенных в восточной части села, пошла талая вода, арычная система не справилась с объемом талых вод и она перелилась по улице Шыныбек. Подтоплено четыре дворовые территории. Жертв, пострадавших, а также подтопления жилых домов нет.

«Обстановка стабильная, уровень воды снизился. Талая вода уходит в реку Байгазы. Силами местных исполнительных органов, ДЧС области и местных жителей (66 работников и 11 единиц техники) проводятся работы по углублению и очистки арычной системы, заготовки мешкотары инертными материалами, для отвода талых вод с полей прокапывается канал», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС области на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупреждает: в связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также повышением температурного фона в период с 6 по 8 марта в Жетысуской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Жителей призывают принять меры по расчистки арычных сетей и трубчатых переходов на прилегающих территориях от снега, льда и мусора.