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Дворник нашел обрез на территории жилого двора в Алматы

14 Февраля 2022 20:59
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Дворник нашел обрез на территории жилого двора в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обрез нашел дворник днем на пересечении улиц Кожамкулова и Айтеке би в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, дворник вывозил мусор и наткнулся на подозрительный пакет.

«Полицейские подтвердили факт находки. Обрез изъят. Назначена баллистическая экспертиза. Его принадлежность и обстоятельства появления в жилом массиве будут установлены», - проинформировали в ДП.



Ранее строители при ремонте торгового бутика в Алматы нашли рюкзак с боеприпасами. Днем ранее также сообщалось, что в сарае у жителя Наурызбайского района Алматы был обнаружен тайник с оружием, оптическим прицелом и охотничьим инвентарем.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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