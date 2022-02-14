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Дворник нашел обрез на территории жилого двора в Алматы
14 Февраля 2022 20:59
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обрез нашел дворник днем на пересечении улиц Кожамкулова и Айтеке би в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, дворник вывозил мусор и наткнулся на подозрительный пакет.
«Полицейские подтвердили факт находки. Обрез изъят. Назначена баллистическая экспертиза. Его принадлежность и обстоятельства появления в жилом массиве будут установлены», - проинформировали в ДП.
Ранее строители при ремонте торгового бутика в Алматы нашли рюкзак с боеприпасами. Днем ранее также сообщалось, что в сарае у жителя Наурызбайского района Алматы был обнаружен тайник с оружием, оптическим прицелом и охотничьим инвентарем.
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