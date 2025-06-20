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    20:03, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте

    Причиной стал засор трубы в Бадамском магистральном канале. Вода, предназначенная для полива растений в дендропарке, изменила направление и затопила жилой сектор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    Сообщение о подтоплении поступило сегодня в Центр планирования и оперативного управления. Подтопление зафиксировано по улице Байтурсынова.

    Причиной стал засор трубы диаметром 800 мм в Бадамском магистральном канале, по которому вода подается в дендрологический парк для полива и водоснабжения фонтанов.

    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте
    Фото: Kazinform
    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    Однако вместо того, чтобы идти по проектному руслу, вода изменила направление и хлынула в жилую зону.

    — По предварительным данным, в результате засора трубы диаметром 800 мм в Бадамском магистральном канале (БМК), предположительно из-за скопившихся бытовых отходов, произошло подтопление 10 частных дворов и территории частного детского сада «Досбол», — отметили в ДЧС Шымкента.

    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    На место ЧП оперативно прибыли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям района «Туран», а также представители акимата и коммунальных служб.

    Канал был расчищен от мусора вручную и с привлечением техники. Угроза дальнейшего подтопления снята.

    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    По состоянию на вечер 19 июня, Бадамский канал функционирует в штатном режиме, уровень воды в норме, новых переливов не зафиксировано.

    Представители ДЧС призвали жителей соблюдать санитарные нормы и не выбрасывать мусор в водоотводные и дренажные системы.

    Дворы частного сектора и садик затоплены в Шымкенте
    Фото: Kazinform

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области сдали в эксплуатацию новый мост, ведущий к нескольким селам Кызылкогинского района. Прежняя переправа была размыта в прошлом году во время паводков.

    Теги:
    Подтопления Регионы Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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