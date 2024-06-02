Дворец школьников на площади 9,8 тысячи кв.метров строят в Семее

В городе Семей активно продолжаются работы по благоустройству улицы Мәңгілік Ел. Уже установлена система автополива, смонтированы фонари, проложены необходимые инженерные сети, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

Нурлан Уранхаев лично ознакомился с ходом реконструкции магистральных сетей, проходящих от котельной «Центр» до теплового коллектора (ТК) на улице Каюма Мухамедханова, 48, а также от ТК до центрального теплового пункта (ЦТП-8). В рамках проекта предусмотрена прокладка 1,8 км тепловых сетей и установка тепловых камер.

Фото: Акимат области Абай

По реконструкции ЦТП-507 и внутриквартальных тепловых сетей уже проведены демонтажные работы на ЦТП,проложено 60 метров трубопровода, начато строительство двух новых тепловых камер.

Для установки новой блочно-модульной угольной водогрейной котельной мощностью 20,6 Гкал/час в микрорайоне Карагайлы выделена площадь размером 1,9082 гектара. Этот проект направлен на обеспечение бесперебойного теплоснабжения и повышение энергетической эффективности в микрорайоне. Начаты объемно-планировочные работы.

- Все проводимые мероприятия направлены на улучшение инфраструктуры, повышение качества жизни населения и создание комфортных условий для всех жителей. Я лично контролирую ход выполнения работ, так как необходимо развивать комфортную городскую среду, - сказал аким.

Кроме того, проводятся работы по строительству Дворца школьников.

Фото: Акимат области Абай

Центр будет разделен на 6 функциональных зон, в каждой из которых будут использоваться современные технологии. Здесь будут заезд, парковка, а также два мостовых перехода для пешеходов. Безопасность детей будет обеспечена полностью.

Проект площадью 9,8 тысячи квадратных метров распахнет свои двери для школьников во втором квартале 2025 года.