Дворец бракосочетания, больница и музей: когда отремонтируют заброшенные здания в Алматы

Агентство Kazinform направило запросы в ответственные ведомства и выяснило их планы в отношении этих объектов.

Судьба Дворца бракосочетания определилась

Здание Дворца бракосочетания на проспекте Абая, построенное в 1971 году, долгое время оставалось без присмотра.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

В 2016 году здание было передано компании «Алтын дән Қазақстан» в доверительное управление сроком на 20 лет. Однако, из-за неисполнения обязательств, договор был расторгнут решением суда. В последние годы фасад объекта заметно обветшал.

В настоящее время он находится в ведении управления государственных активов Алматы.

В ответ на запрос агентства, ведомство сообщило, что здание передано в доверительное управление сроком на 10 лет. Цель – эффективное управление государственной собственностью, проведение ремонтных работ и привлечение инвестиций в размере не менее 1 миллиарда тенге.

– Дворец бракосочетания «Жас Отау», расположенный по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 101А, через электронный тендер передан ТОО «Jar Jar Almaty» в доверительное управление без права выкупа сроком на 10 лет. Согласно условиям электронного тендера, компания обязана в течение одного года с момента заключения договора отремонтировать фасад с сохранением архитектурного облика и благоустроить прилегающую территорию, – сообщили в управлении.

Также уточняется, что целевое назначение здания Дворца бракосочетания не меняется.

– Согласно условиям, объект будет использоваться только по целевому назначению, – говорится в ответе.

Что с железнодорожной больницей

В 2023 году бывший аким Алматы Ерболат Досаев объявил о планах реконструкции здания бывшей железнодорожной больницы. Здесь планировалось открыть детский реабилитационный центр.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Заброшенное здание, которое известно многим как железнодорожная больница, на протяжении нескольких лет пустовало. Оно находится в центре города – на пересечении улиц Абая – Масанчи. Долгое время это место было пристанищем для бездомных. Стены здания покрылись плесенью, двери и окна были разбиты.

Фото: Александр Павский /Kazinform

Позже участок огородили, появился паспорт объекта, где указали, что ремонтные работы должны начаться в мае 2024 года и завершиться в декабре 2025 года.

Однако из-за того, что разработка проектно-сметной документации не была завершена в установленный срок, строительные работы были перенесены на октябрь 2024 года. Тем не менее, строительные работы до сих пор не начались.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Управление строительства города Алматы пояснило, что проект центра реабилитации для детей не прошел государственную экспертизу в установленный срок.

– 3 марта этого года проектно-сметная документация по данному объекту была загружена на портал РГП «Госэкспертиза» для прохождения экспертизы. В настоящее время проектная организация ТОО «Жетісу сәулет құрылысы» дорабатывает замечания, выданные «Госэкспертизой». Срок выдачи заключения – 10 июня 2025 года. В зависимости от результатов будет рассматриваться вопрос финансирования строительства, – говорится в ответе управления строительства.

Что будет с Музеем олимпийской славы

Еще одно здание в изношенном состоянии – это Музей Олимпийской славы в Алматы, в котором с 2016 года не проводились ремонтные работы. Он расположен на пересечении улиц Сейфуллина и Богенбай батыра. Горожане неоднократно жаловались на его текущее состояние.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В настоящее время музей находится в ведении Казахской академии спорта и туризма.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

– Поскольку здание музея относится к категории архитектурных памятников, мы не можем проводить капитальный ремонт его фасада без соблюдения требований РГП «Казреставрация» и специального разрешения этого учреждения. Тем не менее, в рамках плана хозяйственных работ нашей академии летом этого года запланирован легкий (косметический) ремонт, – сообщили в академии.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что земельный участок на территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» изымут для строительства выставочного зала.