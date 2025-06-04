Дворец бракосочетания, больница и музей: когда отремонтируют заброшенные здания в Алматы
В Алматы на протяжении многих лет несколько зданий остаются без присмотра и ремонта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Агентство Kazinform направило запросы в ответственные ведомства и выяснило их планы в отношении этих объектов.
Судьба Дворца бракосочетания определилась
Здание Дворца бракосочетания на проспекте Абая, построенное в 1971 году, долгое время оставалось без присмотра.
В 2016 году здание было передано компании «Алтын дән Қазақстан» в доверительное управление сроком на 20 лет. Однако, из-за неисполнения обязательств, договор был расторгнут решением суда. В последние годы фасад объекта заметно обветшал.
В настоящее время он находится в ведении управления государственных активов Алматы.
В ответ на запрос агентства, ведомство сообщило, что здание передано в доверительное управление сроком на 10 лет. Цель – эффективное управление государственной собственностью, проведение ремонтных работ и привлечение инвестиций в размере не менее 1 миллиарда тенге.
– Дворец бракосочетания «Жас Отау», расположенный по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 101А, через электронный тендер передан ТОО «Jar Jar Almaty» в доверительное управление без права выкупа сроком на 10 лет. Согласно условиям электронного тендера, компания обязана в течение одного года с момента заключения договора отремонтировать фасад с сохранением архитектурного облика и благоустроить прилегающую территорию, – сообщили в управлении.
Также уточняется, что целевое назначение здания Дворца бракосочетания не меняется.
– Согласно условиям, объект будет использоваться только по целевому назначению, – говорится в ответе.
Что с железнодорожной больницей
В 2023 году бывший аким Алматы Ерболат Досаев объявил о планах реконструкции здания бывшей железнодорожной больницы. Здесь планировалось открыть детский реабилитационный центр.
Заброшенное здание, которое известно многим как железнодорожная больница, на протяжении нескольких лет пустовало. Оно находится в центре города – на пересечении улиц Абая – Масанчи. Долгое время это место было пристанищем для бездомных. Стены здания покрылись плесенью, двери и окна были разбиты.
Позже участок огородили, появился паспорт объекта, где указали, что ремонтные работы должны начаться в мае 2024 года и завершиться в декабре 2025 года.
Однако из-за того, что разработка проектно-сметной документации не была завершена в установленный срок, строительные работы были перенесены на октябрь 2024 года. Тем не менее, строительные работы до сих пор не начались.
Управление строительства города Алматы пояснило, что проект центра реабилитации для детей не прошел государственную экспертизу в установленный срок.
– 3 марта этого года проектно-сметная документация по данному объекту была загружена на портал РГП «Госэкспертиза» для прохождения экспертизы. В настоящее время проектная организация ТОО «Жетісу сәулет құрылысы» дорабатывает замечания, выданные «Госэкспертизой». Срок выдачи заключения – 10 июня 2025 года. В зависимости от результатов будет рассматриваться вопрос финансирования строительства, – говорится в ответе управления строительства.
Что будет с Музеем олимпийской славы
Еще одно здание в изношенном состоянии – это Музей Олимпийской славы в Алматы, в котором с 2016 года не проводились ремонтные работы. Он расположен на пересечении улиц Сейфуллина и Богенбай батыра. Горожане неоднократно жаловались на его текущее состояние.
В настоящее время музей находится в ведении Казахской академии спорта и туризма.
– Поскольку здание музея относится к категории архитектурных памятников, мы не можем проводить капитальный ремонт его фасада без соблюдения требований РГП «Казреставрация» и специального разрешения этого учреждения. Тем не менее, в рамках плана хозяйственных работ нашей академии летом этого года запланирован легкий (косметический) ремонт, – сообщили в академии.
Напомним, ранее сообщалось, что земельный участок на территории казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» изымут для строительства выставочного зала.