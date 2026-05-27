Дворец бракосочетаний в Алматы возвращают в управление города

Дворец бракосочетаний, который долгие годы был местом, где заключали браки алматинские пары, до сих пор находится в неудовлетворительном состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

В прошлом году управление государственных активов города Алматы сообщало, что объект по адресу проспект Абая, 101А — «Жас Отау» — был передан в доверительное управление ТОО «Jar JarAlmaty».

Фото: Александр Павский/Kazinform

Компания получила объект на 10 лет без права выкупа и обязалась инвестировать 1 млрд тенге.

В эти обязательства входили ремонт фасада с сохранением архитектурного облика здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Однако, несмотря на это, здание, где многие алматинские пары создавали семьи, сейчас находится в плохом состоянии.

Фотокорреспондент агентства Kazinform, посетивший объект, убедился в его запущенности: на фасаде есть повреждения, территория вокруг не благоустроена.

В связи с этим агентство направило официальный запрос в соответствующее ведомство.

Заместитель руководителя управления государственных активов города Алматы Жанторе Айтжанов сообщил о дальнейшей судьбе объекта.

— В связи с тем, что ТОО «Jar JarAlmaty» не выполнило обязательства в установленные сроки, в настоящее время проводится процедура расторжения договора, — отметил он.

Напомним, что это уже не первый случай невыполнения обязательств со стороны компании, получившей объект в доверительное управление. В 2016 году дворец бракосочетаний уже передавался в доверительное управление компании «Алтын дән Казахстан» на 20 лет, однако договор был расторгнут по решению суда из-за неисполнения обязательств.

Напомним, Алматы лидирует по числу заключенных браков в Казахстане. С начала года в Алматы зарегистрировано около 4600 браков.