Алматы лидирует по числу заключенных браков в Казахстане

С начала года в Алматы зарегистрировано около 4600 браков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы, в мегаполисе ежедневно в среднем проводится около 70 церемоний бракосочетания.

Средний возраст вступающих в брак составляет: среди невест — 29 лет, среди женихов — 32 года.

В этом году самым возрастным заявителем на регистрацию брака стал 92-летний мужчина. Самая молодая пара, получив разрешение в соответствии с требованиями законодательства, создала семью в возрасте 16 лет.

Также за этот период 409 пар зарегистрировали брак с иностранными гражданами.

Кроме того, с начала года порядка 934 пар расторгли брак. Средний возраст заявителей на развод составил: среди мужчин — 39 лет, среди женщин — 37 лет.

— Высокий показатель регистрации браков в Алматы свидетельствует о демографической активности мегаполиса. Мы постоянно совершенствуем процессы для обеспечения граждан удобными и прозрачными услугами. Подача заявления онлайн и предварительное бронирование торжественной церемонии позволяют существенно экономить время граждан, — отметили в филиале Госкорпорации.

Заявление на регистрацию брака необходимо подать не менее чем за 15 календарных дней. Оформить услугу можно в отделах РАГС, через портал электронного правительства eGov.kz либо через мобильные приложения банков второго уровня. Кроме того, молодожены по желанию могут провести торжественную церемонию регистрации брака.

