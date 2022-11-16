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Дворец спорта построят в Петропавловске

16 Ноября 2022, 23:00
Дворец спорта построят в Петропавловске
16 Ноября 2022, 23:00

Дворец спорта построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске обещают построить еще один дворец спорта площадью 33 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель акима области Сатжан Аблалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для строительства объекта требуется участок площадью 8,3 гектара. Проект разработали, он находится на стадии прохождения государственной экспертизы.

«Многопрофильный дворец спорта будет оснащен 17-ю залами и вспомогательными помещениями. В основном блоке разместится универсальный спортивный зал с трибунами на 3 124 зрительских места. На этой площадке будет возможность проводить крупные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, концерты и зрелищные мероприятия. Технологически объект будет поделен на автономные функциональные зоны, что позволит одновременно проводить несколько мероприятий», - проинформировал Сатжан Аблалиев на онлайн-туре по инвестпроектам в строительной отрасли.
Отметим, что на сегодняшний день в Петропавловске функционирует Дворец спорта Александра Винокурова.

Также по данным Сатжана Аблалиева, за последние пять лет в районах области построили восемь физкультурно-оздоровительных комплексов и семь крытых хоккейных кортов. Еще четыре ФОКа и два корта возводятся.

«Для проведения футбольных матчей в соответствии со всеми нормами и критериями стандартов UEFA возникла необходимость реконструкции стадиона «Карасай» в Петропавловске. Разработан проект реконструкции и определен подрядчик. Проектом предусмотрен подогрев и автополив футбольного поля, установка освещения, звукового оборудования и электронного табло», - добавил Сатжан Аблалиев.

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