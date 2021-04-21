Дворец школьников построят в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 17 микрорайоне Актау планируется строительство 3-х этажного Дворца школьников, передает МИА «Казинформ».

«Площадь составит около 3 гектаров. Площадь здания - 6540 квадратных метров. В день Дворец школьников сможет принять около 1000 детей. На первом этаже разместятся зимний сад, компьютерный класс, художественный кабинет, фото- и видеомастерские, хореографический и музыкальный классы, выставочный зал, студии звукозаписи и террасы для отдыха, буфет. На втором этаже будут актовый зал на 700 человек, выставочные залы, залы для театрального искусства, административные помещения, библиотека. На третьем этаже разместятся небольшая обсерватория, научный музей, комнаты робототехники, экспериментальные помещения», - сообщила пресс-служба городского акимата в Facebook .

По словам руководителя Актауского горотдела строительства Эльдара Машырыкова, главная цель строительства Дворца школьников - дать возможность развиваться молодежи.

«В регионе много талантливых детей. Многие впустую проводят своё свободное время. В новом Дворце школьников они смогут себя развивать. Здесь можно будет проводить полноценные эксперименты по химии, биологии, физике, развивать киберспорт, организовывать подростковый, проводить концерты и спортивные соревнования», - отметил Э. Машырыков.