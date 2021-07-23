Дворец школьников, Центр женщин – какие новые объекты строят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Строительство новых объектов, учреждений образования активно продолжается в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на месте центра внешкольной работы и детского творчества совсем скоро откроется Дворец школьников. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал на строительной площадке будущего Дворца школьников.

Сейчас, рядом с уже имеющимся корпусом, ведется строительство нового корпуса на 600 мест общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров. Строительные работы ведет ТОО «Тараз құрылыс инвест». В здании самого центра ведутся ремонтные работы.

Кроме действующих кружков, здесь откроются кружки по судомоделированию, авиамоделированию, робототехнике, IT-центр, планетарий, обсерватория.

Бердибек Сапарбаев обратил внимание подрядчика на то, что строительные работы ведутся медленно и поручил управлению строительства контролировать ход строительства.

Напомним, глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе объезда по городу Таразу проинспектировал ход строительно-ремонтных работ школ, которые должны открыться к новому учебному году. По данным управления образования акимата Жамбылской области, в 2020 году в регионе было открыто шесть новых школ. В этом году завершится строительство восьми новых школ.

«Работая над каждым проектом, специалисты стремятся сделать Тараз более привлекательным, удобным и комфортным для проживания. Строительство новых объектов, создание новых архитектурных форм детально обсуждается на заседаниях рабочей группы под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева», - говорит руководитель управления архитектуры и градостроительства акимата области Арман Абдешов.

В ведомстве отметили, что практически во всех частях города сейчас ведутся строительные работы. Рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова возводится центр «Анаға тағзым», где для женщин откроют различные курсы, на которых они смогут освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. В областном центре запланировано строительство Центра молодежи, Дома творчества, теннисных кортов, легкоатлетического манежа, ледовой арены.

«Наша цель – сделать Тараз и его окрестности привлекательными для гостей города. Приводятся в соответствующий вид территории рядом с аэропортом «Аулие-Ата», привокзальные площадки. По поручению акима области все объекты будут иметь единый стиль и концепцию», - говорит архитектор Арман Абдешов.

Планируется кардинально изменить главные улицы Тараза, все рекламные щиты и билборды будут установлены по единому стандарту, одинаковыми будут и автобусные остановки. Восстанавливается и ирригационная система города, над этим работает специальная группа в составе опытных гидротехников.