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Дворец школьников, Центр иппотерапии – какие новые объекты строят в Таразе

27 Февраля 2022 19:21
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Дворец школьников, Центр иппотерапии – какие новые объекты строят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Строительство новых объектов для детей активно продолжается в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На месте Центра внешкольной работы и детского творчества в скором времени откроется Дворец школьников. Строительство его ведется рядом с уже имеющимся корпусом Центра.

Аким города Тараза Ержан Жилкибаев побывал на строительной площадке будущего Дворца школьников. Новый корпус рассчитан на 600 мест, общая площадь составляет 9,3 тысячи квадратных метров. В здании самого центра проведены ремонтные работы, ведутся работы по благоустройству центра и прилегающей территории.

Кроме уже действующих кружков, во Дворце школьников откроются кружки по судомоделированию, авиамоделированию, робототехнике, IT-центр, планетарий, обсерватория.

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, строительство этого объекта завершено на 85%. Открытие планируется в конце марта этого года.

Помимо этого, в Таразе ведется строительство Центра иппотерапии - первого крытого манежа для лечения людей, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата.

Возведение Центра иппотерапии финансируется частными инвесторами. Аким города Тараза Ержан Жилкибаев ознакомился с ходом строительства. Планируется завершение проекта в этом году.

Вместе с тем, глава города посетил казахскую классическую гимназию №45 имени Б. Момышулы.

В ведущем общеобразовательном учреждении РК обучается более 2 000 учеников. Однако здание школы требует проведения капитальных ремонтных работ. Глава города поручил ответственным специалистам подготовить необходимую документацию и решить вопросы проведения электроэнергии и обустройства пешеходного перехода вблизи этого учреждения образования.

По данным управления образования акимата Жамбылской области, в 2020 году в регионе было открыто шесть новых школ. В 2021 году завершили строительство восьми новых школ. В областном центре запланировано строительство Центра молодежи, Дома творчества, теннисных кортов, легкоатлетического манежа, Ледовой арены.

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#Жамбылская область   #Образование   #Строительство   #Здравоохранение   #Регионы  
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Автор:

Галина Скрипник

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