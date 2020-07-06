Дворец молодежи и школьников сдали в эксплуатацию в Атырау ко Дню столицы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню столицы в городе Атырау сдали в эксплуатацию Дворец молодёжи и школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая площадь нового Дворца молодёжи и школьников - 18 833 кв. м. Строительство началось в 2018 году и завершено в срок. В четырёхэтажном здании с высоким цоколем созданы все условия для творчества и занятий спортом.

«Во дворце будут работать 63 клуба в области науки и техники, искусства, культуры и спорта. В частности, в области спорта – кружки по плаванию, легкой атлетике, борьбе, футболу, в сфере искусства – кружки по хореографии, пению, рисованию, керамике. В общей сложности в день в две смены до 1 500 ребят могут заниматься искусством, спортом и творчеством. Помимо этого, в новом здании у детей есть возможность поближе познакомиться с национальной культурой и традициями, узнать о небесной сфере в планетарии и развить другие навыки и способности», - рассказали в городском отделе образования.

В общей сложности здесь будут трудиться более 200 преподавателей.

Дворец школьников и молодежи в связи с текущей эпидемиологической ситуацией начнет свою работу с 1 сентября.