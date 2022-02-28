Дворец бракосочетания построят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Строительство новых объектов продолжается в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев совершил объезд по городу Таразу и проинспектировал ход ремонтно-строительных работ, сообщили в пресс-службе главы региона.

Здание реабилитационного оздоровительного комплекса «Асар» находится на территории Майской рощи. Здесь есть кабинет лечебной физкультуры, предоставляются услуги логопеда, психолога, социолога, действует диспетчерская служба инватакси.

Рядом с комплексом при поддержке ТОО «Пырақ-Құрылыс» ведется строительство крытого манежа для занятий иппотерапией.

«Если в теплое время года занятия иппотерапией будут проходить в парке, то зимой воспитанники центра будут посещать крытый манеж. Тем самым, процесс реабилитации людей с особыми потребностями будет непрерывным», - сказал аким области, поручив ответственным лицам ускорить темпы строительства и параллельно проводить работу по благоустройству близлежащей территории.

В массиве Барысхан ведется строительство школы на 600 мест. Подрядчик - ТОО «Тараз ирригация». Доля местного содержания в строительстве составила 80 процентов. Объект будет сдан в эксплуатацию в августе этого года.

Аким области поручил управлению строительства контролировать качество и ход строительных работ, управлению образования – до начала учебного года составить список учеников, которые будут учиться в новой школе, педагогов, назначить директора.

«1 сентября школа, оснащенная необходимой материально-технической базой, уже должна распахнуть свои двери. Надо на постоянной основе контролировать ход строительства. Вместе с жителями, которые проживают в массиве Барысхан, управление образование должно подготовить все необходимые документы, чтобы в День знаний дети сидели за новыми партами», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководитель областного управления образования Бейкут Жамангозов отметил, что новую школу будут посещать более 800 детей. Строительство большой школы решит проблему дефицита ученических мест в средней школе №10, где сейчас учатся дети, проживающие в массиве Барысхан.

В здании областного филиала партии «NurOtan», сильно пострадавшем в ходе январских событий, будут заменены все окна и двери, кровля и инженерные сети, ремонтируют фасад.

Глава региона потребовал особое внимание уделить работе по сохранению исторического облика здания, учесть единый архитектурный стиль и концепцию, использованные в свое время при возведении ансамбля объектов на Центральной площади областного центра. Фасад здания областного филиала партии «NurOtan» будет воссоздан в первоначальном виде.

Ремонт зданий управления полиции города Тараза и отдела полиции №1 городского управления полиции будет завершен в первой декаде марта. Аким области также проинспектировал ход восстановительных работ в департаменте полиции Жамбылской области.

Подразделение регистрации актов гражданского состояния аппарата акима города Тараза сегодня находится в очень стесненных условиях. В 2015 году ЗАГС переехал в здание по улице Жунисалиева, расположившись на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Здание, в котором проводятся церемонии бракосочетания в Таразе, находится не в самом лучшем состоянии. Кабинеты здесь маленькие, не предназначены для проведения торжественных церемоний.

«Бракосочетание – важное событие в жизни каждого человека. Жители хотят провести этот день в красивом большом здании. В областном центре будет построен Дворец бракосочетания, где будут созданы все условия для проведения церемоний на высоком уровне», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Напомним, в Таразе запланировано строительство Центра молодежи, Дома творчества, теннисных кортов, легкоатлетического манежа, Ледовой арены. На месте действующего Центра внешкольной работы и детского творчества откроется Дворец школьников. Новый корпус рассчитан на 600 мест, общая площадь составляет 9,3 тысячи квадратных метров. Здесь откроются новые кружки - по судомоделированию, авиамоделированию, робототехнике, IT-центр, планетарий, обсерватория. Строящийся в Таразе Центр иппотерапии – это первый крытый манеж для лечения людей, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата. Возведение Центра иппотерапии финансируется частными инвесторами.