Дворец «Болашақ сарайы» построят в Кокшетау к форуму межрегионального сотрудничества

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К предстоящему казахстано-российскому форуму в Кокшетау построят современный Дворец«Болашақ сарайы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как идет подготовка к проведению казахстано-российского форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в следующем году в Кокшетау, Президенту РК отчитался аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«В настоящее время совместно с Правительством реализуется комплекс мер по подготовке к данному мероприятию. По графику ведется строительство современного Дворца «Болашақ сарайы». В настоящее время завершены работы по закладке фундамента, начаты работы по вертикальному возведению стен. Общая площадь Дворца составит 14,7 тысяч кв. метров, с открытыми спортивными площадками, зонами отдыха», - отметил спикер.

Дворец будет состоять из интеллектуального и спортивного блоков и рассчитан на 1300 человек.

«В блоке «А» будут предусмотрены залы для проведения заседания Делового совета двух стран, форума, панельных сессий, пленарного заседания, подписания межрегиональных и коммерческих документов. В блоке «Б» будет размещена выставочная зона»,- рассказал Ермек Маржикпаев.

По словам выступающего, была проведена реконструкция двух перекрестков на проспекте Нурсултана Назарбаева, начато строительство дороги вдоль набережной озера Копы, автомобильного моста через реку Кылшакты и магистральных теплотрасс. За счет местного бюджета изъяты земельные участки, разработана ПСД на развитие дорожной и инженерной инфраструктуры.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоящий форум должен быть организован на самом высоком уровне.