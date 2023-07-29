Двоих детей из выгребной ямы вызволили спасатели в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области спасены двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Амангельды Талгарского района по улице аль-Фараби ребенок упал в туалет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДЧС региона.

«По прибытию на место происшествия выяснилось, что мальчик, 2020 года рождения, упал в выгребную яму (туалет) и отец, чтобы спасти его, с помощью веревки, спустил в выгребную яму дочь, 2013 года рождения, но самостоятельно не смог поднять двоих детей. Силами трех сотрудников и техники ДЧС дети были подняты из выгребной ямы. Бригадой скорой медицинской помощи была оказана первая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.