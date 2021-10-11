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    09:57, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двоих браконьеров задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области изъяли у браконьеров туши зайца и краснокнижного джейрана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области и представители «Охотзоопрома» пресекли факт браконьерства на территории Арысского района. В ходе оперативно-профилактических мероприятий возле поселка Жидели стражи порядка задержали подозреваемых в незаконной охоте на диких животных. Ими оказались двое жителей Арысского района, ранее судимые за кражи. Выяснилось, что примерно в 22.20 часов вечера на одном из пастбищ браконьеры подстрелили дикого зайца и джейрана, занесенного в Красную книгу РК. При проверке полицейские изъяли у подозреваемых туши добытых животных, а также незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра и фонарь. Браконьеров доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

    «Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 337 части 4 УК РК «Незаконная охота». В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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