РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:28, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Двое жителей ВКО приговорены к 5 годам за пропаганду захвата власти и сепаратизма

    приговор
    Фото: pixabay.com

    Решением суда №2 города Усть-Каменогорск двух жителей ВКО осудили за публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, передает агентство Kazinform.

    В ходе следствия выяснилось, что они в феврале 2024 года через интернет (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения Восточно-Казахстанской области от Республики Казахстан. В случае не достижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории.

    Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.

    Государственный обвинитель ходатайствовал в суде назначить им наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому.

    Вступившим в законную силу приговором суда вышеуказанные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.

    Теги:
    Уральск ВКО Осужденные Прокуратура
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!