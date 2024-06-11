Двое жителей ВКО приговорены к 5 годам за пропаганду захвата власти и сепаратизма

Решением суда №2 города Усть-Каменогорск двух жителей ВКО осудили за публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, передает агентство Kazinform.

В ходе следствия выяснилось, что они в феврале 2024 года через интернет (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения Восточно-Казахстанской области от Республики Казахстан. В случае не достижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории.

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.

Государственный обвинитель ходатайствовал в суде назначить им наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому.

Вступившим в законную силу приговором суда вышеуказанные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.