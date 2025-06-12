Двое жителей Алматы организовали азартные игры в Tik Tok

Следствием установлено, что подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры.

Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.

- Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем, - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Ранее сообщалось о том, что игровые автоматы-хватайки заполонили Шымкент. В Казахстане за последние десять лет 16 казино прекратили свою деятельность.