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    11:23, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Двое жителей Алматы организовали азартные игры в Tik Tok

    Департаментом АФМ по городу Алматы окончено досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, передает агентство Kazinform.

    онлайн-азартные игры
    Фото: кадр из видео АФМ

    Следствием установлено, что подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры. 

    Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

    Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

    Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.

    - Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем, - отметили в Агентстве по финансовому мониторингу.

    Ранее сообщалось о том, что игровые автоматы-хватайки заполонили Шымкент. В Казахстане за последние десять лет 16 казино прекратили свою деятельность.

    Теги:
    Азартные игры Суды АФМ TikTok
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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