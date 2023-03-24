Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Абайской области
23 марта в 12 часов 59 минут на пульт «101» поступило сообщение, о том, что в Жарминском районе в селе Жангизтобе 2 взрослых и ребенок получили отравление угарным газом.
Установлено, что в частном жилом доме, из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (неочищенный дымоход) получили отравление угарным газом тяжелой степени мужчина, 1968 года рождения, и ребенок ,2016 года рождения, и госпитализированы в отделение реанимации Центральной районной больницы Жарминского района.
А также отравление угарным газом средней степени получила женщина, 1962 года рождения, после осмотра врачей были госпитализирована в приемный покой ЦРБ Жарминского района.
ДЧС просит владельцев частных домостроений соблюдать следующие правила безопасности при использовании печей.