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    11:36, 24 Март 2023 | GMT +6

    Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за неправильной эксплуатации печи получили отравление двое взрослых и ребенок в Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    23 марта в 12 часов 59 минут на пульт «101» поступило сообщение, о том, что в Жарминском районе в селе Жангизтобе 2 взрослых и ребенок получили отравление угарным газом.

    Установлено, что в частном жилом доме, из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (неочищенный дымоход) получили отравление угарным газом тяжелой степени мужчина, 1968 года рождения, и ребенок ,2016 года рождения, и госпитализированы в отделение реанимации Центральной районной больницы Жарминского района.

    А также отравление угарным газом средней степени получила женщина, 1962 года рождения, после осмотра врачей были госпитализирована в приемный покой ЦРБ Жарминского района.

    ДЧС просит владельцев частных домостроений соблюдать следующие правила безопасности при использовании печей.


    Теги:
    Пожар Абайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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