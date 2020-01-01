Двое взрослых и двое детей пострадали от пиротехники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в новогоднюю ночь от неправильного использования пиротехнических изделий произошло три пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В 00:18 произошло возгорание домашних вещей на балконе квартиры на 9 этаже в Ауэзовском районе. Причиной пожара послужило попадание петарды в неостекленный балкон.

В 00:28 произошло горение мансарды частного жилого дома в Наурызбайском районе на площади 80 кв.м. Пожар локализован в 01:40, ликвидирован в 2:36. Причина - попадание петарды в помещение мансарды.

В 00:31 произошло горение утеплителя между облицовкой из керамогранитной и стеной бизнес-центра Grand Asia в Алмалинском районе, с 5 по 12 этаж на общей площади 150 кв.м. Согласно словам очевидцев, охраны, соседей, причиной могло послужить попадание петарды в пространство между облицовкой и стеной.

«Пострадало 4 человека: 2 детей - 11 и 12 лет с травмами глаз, мужчина 39 лет с термическим ожогом глаза, доставлены в больницы. У мужчины, 1975 г. р., петарда взорвалась в руке, с рваной раной пальцев левой кисти он был доставлен в ЦДНМП. Во всех случаях, после оказания медицинской помощи, пострадавшие, были отпущены домой», - сообщили в ДЧС города.

В этой связи ДЧС Алматы напоминает соблюдать простые правила безопасности: «Зажигайте петарды на удалённом расстоянии от жилых домов, не менее 50 м., не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельно запуску ракет и петард, без присмотра взрослых, используйте сертифицированную, с непросроченным сроком годности пиротехнику».