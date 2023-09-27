Двое военнослужащих погибли в результате атаки беспилотника по границе между Саудовской Аравией и Йеменом

Двое бахрейнских военнослужащих погибли и еще несколько получили ранения в понедельник в результате атаки беспилотника хуситов на силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции недалеко от саудовско-йеменской границы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство новостей Бахрейна.

Военное командование Бахрейна в опубликованном заявлении в гибели собственных военнослужащих обвинило йеменских боевиков-хуситов. В результате нападения также получили ранения несколько бахрейнских солдат. Точное количество раненых не сообщается.

- В понедельник, 25 сентября 2023 года, во время службы в силах арабской коалиции в рамках операций «Решающий шторм» и «Восстановление надежды» трагически погибли офицер и солдат Сил обороны Бахрейна. Еще несколько человек были ранены в результате террористической атаки, проведенной силами хуситов при помощи БПЛА, - заявили бахрейнские военные.

Островное государство Бахрейн является близким союзником Саудовской Аравии, которая уже несколько лет находится в состоянии войны с иранскими боевиками-хуситами в Йемене.

Со своей стороны йеменские повстанцы-хуситы еще не признали факт совершения нападения. Их представители в этом месяце приняли участие в переговорах с официальными лицами Саудовской Аравии, которые касались потенциального соглашения, открывающего путь к прекращению конфликта в Йемене, сообщает AlJazeera.

Инцидент может поставить под угрозу переговоры между официальными лицами Саудовской Аравии и хуситами. Пока неизвестно, подорвет ли атака БПЛА и убийство бахрейнских солдат мирные переговоры.

Возглавляемый Саудовской Аравией военный альянс осудил нападение и заявил, что оно последовало за другими враждебными действиями группировки, включая нападение на энергораспределительный пункт и полицейский участок недалеко от границы.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, предупредила боевиков-хуситов, что «такие повторяющиеся враждебные и провокационные действия не согласуются с позитивными усилиями, предпринимаемы для прекращения кризиса и достижения всеобъемлющего политического решения».

Коалиция заявила, что «оставляет за собой право ответить в подходящее время и в соответствующем месте».

Хуситы принимают участие в конфликте против возглавляемой Саудовской Аравией коалиции с 2015 года, в результате которого погибли сотни тысяч человек и который оставил 80% населения Йемена зависимым от гуманитарной помощи.