Двое военнослужащих осуждены по делу о гибели курсанта в Актобе

Военнослужащих признали виновными в связи с гибелью курсанта Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова в 2025 году. Приговором суда подсудимый Нуржан Айденов лишен свободы на 4,5 года, подсудимый Заманбек Толеген на пять лет.

Кроме того, Министерство обороны РК выплатит потерпевшей стороне 20 млн тенге. В Актюбинском областном военном суде подсудимые сказали свое последнее слово. Оба подсудимых не признали свою вину.

— В деле нет человека, укладывавшего парашют и заведующего складом. Считаю, что их действиям не дана правовая оценка. Как они выдали неподготовленный парашют? Этот вопрос остался открытым, — сказал Нуржан Айденов.

В свою очередь, Заманбек Толеген выразил соболезнование потерпевшим от своего имени и от имени своей семьи.

— Я не могу изменить эту ситуацию и вернуть вашего сына. Если я во время судебного заседания причинил вам страдание, прошу меня простить. Но я в этой ситуации не основной виновник. С июля 2025 года моя семья и мои родители беспокоятся. Прошу суд учесть ошибки, допущенные во время досудебного расследования. Гибель курсанта произошла от халатного отношения к работе сотрудников, складывавших и выдавших парашют. Я не признаю себя виновным, — сказал Толеген.

В ходе прений прокурор просил признать обоих подсудимых виновными и лишить их свободы на пять лет каждого.

— Подсудимого Нуржана Айденова признать виновным по части 2 статьи 453 Уголовного кодекса и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев, Заманбек Толегена признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет. Взять под стражу в зале суда. Они должны будут отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности. Гражданский иск потерпевших удовлетворить частично, взыскать с Министерства обороны Казахстана 20 миллионов тенге, — сказала судья Актюбинского областного военного суда Айдана Мамбетказиева.

Разъясняя приговор, судья учла мнение потерпевших о желании более строгого наказания. Родные погибшего курсанта не простили обвиняемых.

Напомним, в июле 2025 года во время тренировок по прыжкам с парашютом в Актобе погиб курсант.