Двое свидетелей против Boeing погибли в США

Двое бывших сотрудников Boeing, которые давали показания о нарушениях в компании, погибли в последние два месяца, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Во вторник утром скончался Джошуа Дин в г. Уичито, штат Канзас, проведя две недели в больнице в критическом состоянии после внезапного заражения.

Члены семьи Д. Дина заявили, что он «был здоров и вел здоровый образ жизни», прежде чем заразился «внезапной, быстро распространяющейся инфекцией».

В апреле 2023 года Д. Дин был уволен с должности аудитора качества в компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing, после обвинения своего руководства в игнорировании производственных дефектов для модели Boeing 737 Max. В частности, Дин подал жалобу в Министерство труда на несправедливое увольнение из Spirit из-за выражения опасений по поводу безопасности. Он дал показания по иску акционеров Spirit и пожаловался Федеральному управлению гражданской авиации на производственную линию самолетов.

Д. Дин стал вторым разоблачителем Boeing, погибшим за последние два месяца.

Так, Джон Барнетт, бывший менеджер по контролю качества Boeing, был найден 9 марта текущего года мертвым в результате огнестрельного ранения в голову в г. Чарлстон штата Южная Каролина, после того как начал давать показания против Boeing по поводу серьезных проблем с безопасностью в коммерческих самолетах компании.

По данным полиции, тело Дж. Барнетта было найдено в машине на стоянке отеля Holiday Inn. Днем ранее он дал показания, касающихся ряда проблем на заводе Boeing, где он проверял самолет 787 Dreamliner перед поставкой клиентам. Ведется расследование и выясняются обстоятельства смерти. По заявлению властей, он умер «от огнестрельного ранения, которое, по всей видимости, было нанесено самому себе».

Дж. Барнетт неоднократно заявлял о производственном упадке Boeing и возможных дефектах и проблемах, проработав десятилетия на заводах Boeing в Эверетте (штат Вашингтон) и Норт-Чарлстоне (Южная Каролина).

Дж. Барнетт еще в 2019 году обвинил компанию в том, что она прибыль ставит выше качества — и, как следствие, безопасности пассажиров. Он подал в начале 2017 года жалобу на компанию Boeing, но попытки поднять проблему качества и безопасности были проигнорированы, а дело против компании будет передано в суд в июне этого года.

— Он с нетерпением ждал своего часа в суде и надеялся, что это заставит Boeing изменить свою культуру, — сообщил его брат Родни Барнетт.

На фоне кризиса, вызванного рядом технических проблем и аварий с самолетами компании, генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун заявил в марте, что покинет свой пост к концу года.

С начала 2024 года Boeing столкнулся с повышенным вниманием, и руководители компании были вынуждены дать показания на слушаниях в Сенате США в середине апреля о том, отдает ли корпоративная культура компании приоритет мерам экономии над безопасностью при производстве самолетов.

Отмечены следующие инциденты с самолетами Boeing:

Апрель 2024 г.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило о расследовании инцидента с турбулентностью при посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines 23 марта текущего года в аэропорту Ла-Гуардия г. Нью-Йорк.

Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Престон Смит (штат Техас) после небольшого возгорания в левом двигателе.

Boeing заплатит Alaska Airlines 160 млн долларов в качестве компенсации за убытки, которые авиакомпания понесла из-за вылетевшей в полете дверной заглушки.

FAA объявила о расследовании заявлений нового свидетеля против Boeing инженера Сэма Салехпура, который работал над самолетами Boein 787 и 777. Он утверждал, что самолеты были неправильно скреплены, и беспокоился, что после многих лет использования самолеты могут развалиться в полете.

United Airlines утверждает, что аварийная остановка самолета Boeing 737 Max обошлась компании в 200 м лн долларов за первые три месяца текущего года.

На слушаниях в Сенате законодатели вызвали для дачи показаний нескольких специалистов по авиационной безопасности и бывших сотрудников Boeing. Свидетель Сэм Салехпур, утверждал, что компания проигнорировала все проблемы, которые он отметил с самолетом 787, а также он «подвергся угрозам насилия со стороны начальства».

Март 2024 г.

Проведенная FAA проверка производства Boeing 737 Max выявила многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества производства.

В двух отдельных инцидентах самолет Boeing 777 потерял колесо во время взлета из Сан-Франциско, а Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в Хьюстоне.

В ходе полета Boeing 787 около 50 человек получили травмы.

Boeing 777 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как пилоты сообщили о спущенном колесе.

Boeing 777, следовавший из Сан-Франциско в Париж, был перенаправлен в Денвер из-за неисправности двигателя.

Самолет Boeing 787, направлявшийся в Ньюарк (штат Нью-Джерси) из Тель-Авива (Израиль), был вынужден совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Нью-Йорка из-за сильной турбулентности. Семь пассажиров были доставлены в больницу, 15 получили травмы.

Boeing 737 Max, следовавший из Гонолулу (Гавайи) в Анкоридж (Аляска), был вынужден повернуть назад после того, как неисправная раковина в ванной залила кабину.

Февраль 2024 г.

Boeing уволил руководителя программы 737 MAX после потери части фюзеляжа.

Январь 2024 г.

В отлетевшей при полете двери Boeing 737 MAX 9 не было болтов.

Декабрь 2023 г.

Boeing призвал авиакомпании проверять все самолеты 737 Max на предмет потенциально незакрепленного оборудования в системах управления рулями самолета.

Август 2023 г.

Boeing сообщил о проблеме с качеством самолетов 737 Max, связанной с неправильно просверленными отверстиями.

Октябрь 2022 г.

FAA сообщила Boeing, что некоторые документы, представленные на сертификационную проверку 737 Max, являются неполными.

Март 2021 г.

Авиационный регулятор Китая сообщил, что самолеты Boeing Max имеют серьезные проблемы с безопасностью.

Ноябрь 2020 г.

FAA разрешило самолетам Boeing 737 Max снова летать.

Сентябрь 2020 г.

18-месячное расследование, проведенное комиссией Палаты представителей США, пришло к выводу, что компания Boeing потерпела неудачу в проектировании и разработке самолета Max и не была полностью прозрачной со стороны FAA.

Январь 2020 г.