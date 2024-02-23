Boeing уволил руководителя программы 737 MAX после потери части фюзеляжа

Американская авиакомпания Boeing уволила руководителя программы самолетов 737 Max Эда Кларка после потери у одного из лайнеров части фюзеляжа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Cnbc.com.

После инцидента с потерей части фюзеляжа у одного из самолетов Boeing 737 Max руководство компании решило провести кадровые перестановки. Вице-президент программы самолетов MAX Эд Кларк покинет свою должность. Его заменит нынешний вице-премьер по доставке 737 Кэти Рингголт. Руководство компании уверено, что такое решение направлено на усиление внимания к обеспечению безопасности каждого производимого самолета.

В начале января у самолета Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines вылетела дверная заглушка – это произошло при наборе высоты после вылета из Портленда в штате Орегон. Самолет вернулся обратно, никто не пострадал, однако после инцидента власти решили временно вывести все лайнеры 737 Max 9 из эксплуатации.

Глава Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил, что в ходе проведенных проверок в самолетах было обнаружено множество незатянутых болтов.

Полеты данной модели приостановили, однако позже Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9.