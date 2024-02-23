РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Boeing уволил руководителя программы 737 MAX после потери части фюзеляжа

    Boeing 737 Max 9 самолёти
    Фото: ELIZABETH/CBS NEWS

    Американская авиакомпания Boeing уволила руководителя программы самолетов 737 Max Эда Кларка после потери у одного из лайнеров части фюзеляжа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Cnbc.com.

    После инцидента с потерей части фюзеляжа у одного из самолетов Boeing 737 Max руководство компании решило провести кадровые перестановки. Вице-президент программы самолетов MAX Эд Кларк покинет свою должность. Его заменит нынешний вице-премьер по доставке 737 Кэти Рингголт. Руководство компании уверено, что такое решение направлено на усиление внимания к обеспечению безопасности каждого производимого самолета.

    В начале января у самолета Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines вылетела дверная заглушка – это произошло при наборе высоты после вылета из Портленда в штате Орегон. Самолет вернулся обратно, никто не пострадал, однако после инцидента власти решили временно вывести все лайнеры 737 Max 9 из эксплуатации.

    Глава Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил, что в ходе проведенных проверок в самолетах было обнаружено множество незатянутых болтов.

    Полеты данной модели приостановили, однако позже Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9.

    Теги:
    Самолет Америка Авиация Мировые новости США
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!